Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщила «РИА Новостям» о росте спроса на продукцию компании на внешнем рынке.

«Лаборатория Касперского» заявила о росте спроса на продукцию в Азии и Африке

https://rb.ru/news/labkasp-aziiiafrike/

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