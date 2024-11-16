«Лаборатория Касперского» заявила о росте спроса на продукцию в Азии и Африке

Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщила «РИА Новостям» о росте спроса на продукцию компании на внешнем рынке.
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«Среди зарубежных лидеров у нас регион, объединяющий Ближний Восток, Турцию и Африку. Дальше идет Латинская Америка, где лидирует Бразилия. Эти регионы очень активно развиваются. И затем — Азиатско-Тихоокеанский», — цитирует Кулашову агентство.
В частности, говоря о тихоокеанском направлении, спикер имела в виду Японию и Австралию. Но главным потребителем решений Kaspersy все-таки остается Россия: «Домашний рынок всегда будет на первом месте».
Фото на обложке: Лаборатория Касперского
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