Индекс самочувствия россиян на рынке труда достиг рекорда

В первом квартале 2025 года индекс самочувствия россиян на рынке труда вырос на 0,115 пункта, что является максимумом за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомился RB.RU. Опрос проводился среди 38,3 тыс. соискателей с 28 декабря по 20 января.

Кроме того, хоть индекс самочувствия за последний год вырос для всех возрастных групп, соискатели старше 55 лет по-прежнему ощущают себя наименее уверенно (индекс -0,01 пункта). Наиболее позитивно настроены соискатели 18–24 лет и 35–44 лет (+0,14 пункта).

Среди различных сфер деятельности наибольшую уверенность демонстрируют представители секторов «Спорт и салоны красоты» (индекс +0,25), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы и рестораны» (+0,22), а также «Продажи и обслуживание клиентов» (+0,20) и «Медицина и фармацевтика» (+0,19). Пессимистичные настроения наблюдаются у представителей сфер «Искусство, развлечения, медиа» (индекс -0,01 пункта) и «Информационные технологии» (-0,05 пункта).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, ситуация в IT-сфере неоднородная и по зарплатам, и по срокам поиска работы из-за «пробки из джунов». Их поиск работы мог растягиваться на полгода, что создавало впечатление о трудностях на рынке труда для программистов, пояснила она. При этом нехватка IT-кадров возросла за последние два года, а средняя зарплата ежегодно увеличивалась более чем на 10%, достигнув роста в 13% в 2024 году, отметила эксперт.

Настроение среди соискателей также разнится в зависимости от регионов. Наиболее позитивно настроены жители Сахалинской области (индекс +0,22 пункта), Дагестана, Забайкальского края, Вологодской области и Удмуртии (+0,20 пункта). Наименее уверены в успехе на рынке труда соискатели из Мурманской области, Москвы, Коми (индекс +0,07 пункта) и Карелии (+0,01 пункта).

В конце января исследование технологической компании ITQuick и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» показало, что 37% IT-специалистов ищут новую работу от трех месяцев до полугода, а у 41% соискателей на это уходит меньше месяца.

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