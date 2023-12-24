Дефицит рабочей силы на российском рынке труда составляет 4,8 млн человек

По итогам 2023 года дефицит кадров в российских компаниях составил 4,8 млн человек. Такая оценка приводится в исследовании Института экономики Российской академии наук (РАН).
Статья Николая Ахапкина опубликована в «Вестнике Института экономики РАН». На основе данных Росстата ученый отмечает, что к середине 2023 года численность работников, которых требуется принять на вакантные места, выросла до 6,8% от списочной численности по сравнению с 5,8% годом ранее.
«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — говорится в статье.
Ученый уверен, что дефицит кадров уже стал фактором, тормозящим рост российской экономики.
На работу Ахапкина первыми обратили внимание «Известия». В беседе с изданием операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков рассказал, что примерно 91% российских компаний заявляют о кадровом голоде.
Сильнее всего, по словам топ-менеджера, дефицит кадров проявляется среди продавцов, операторов, водителей и рабочих.
Спрос на массовый персонал также подтвердил министр труда и социальной защиты Антон Костяков. Чиновник отметил, что нехватка работников сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте.
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