«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по инфобезопасности

«Лаборатория Касперского» и образовательная платформа Area9 Lyceum запустили бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Курс состоит из двух модулей. Авторы первого рассказывают о COVID-19 и связанных с инфекцией стереотипах, способах профилактики и о том, как снизить риск заболевания. Составитель модуля — доктор медицинских наук, профессор клинической биохимии университета Вероны Джузеппе Липпи.

Второй модуль помогает адаптироваться к удаленной работе и повысить киберграмотность. Например, пользователей научат создавать и безопасно хранить устойчивые к взлому пароли, своевременно обновлять программное обеспечение.

Курс доступен на русском и английском языках. Он содержит теорию с примерами из жизни и тесты. В начале каждого урока пользователю задают вопрос. Если ответ неправильный — система покажет теоретический материал, если правильный — перейдет к другой теме.

«Мы понимаем, что резкая смена формата работы сотрудников и вынужденное перестроение бизнес-моделей многих фирм привели как организации в целом, так и отдельных их сотрудников в состояние шока. Мы хотим поддержать компании и людей, чтобы они могли чувствовать себя более уверенно в цифровом мире и приобретать необходимые навыки и знания о текущей эпидемии», — отметила представитель направления Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова.

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