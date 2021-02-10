Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Лаборатория Касперского» запустила проект «прокачки» малого бизнеса

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Лаборатория Касперского» запустила проект под названием «Доступно новое обновление». Его цель — «прокачка» бизнеса небольших компаний в России. Победители получат советы от команды экспертов и денежный приз в 500 тысяч рублей на развитие своего дела, рассказали RB.ru организаторы проекта.

«Лаборатория Касперского» запустила проект «прокачки» малого бизнеса

В  проекте участвуют эксперты из сфер:

  • маркетинга,
  • предпринимательства,
  • клиентского сервиса,
  • цифровизации бизнеса.

Для финалистов проекта экспертная группа подготовила серию испытаний. По заявлению организаторов, они помогут предпринимателям на практике разобрать свои ошибки, выявить слабые места бизнеса и превратить их в сильные.

В команду проекта вошли экс-руководитель отдела маркетинга московского отделения банка «Сбер» Оксана Селендеева; замруководителя центра исследования угроз «Лаборатории Касперского» Сергей Новиков; экс-топ-менеджер компании Gett Диана Кодоева; сооснователь клинингового сервиса Qlean.ru Александр Коровин.

IT-эксперт Сергей Новиков назвал ряд проблем, которые бизнес сможет решить в рамках проекта. Например, это сложности с делегированием и поддержанием бизнеса; развитие и финансирование дела; поиск новых цифровых инструментов.

К участию в проекте приглашаются представители малого бизнеса, зарегистрированного на территории РФ. Заявку можно отправить до 10 марта 2021 года.

Героем пилотного выпуска проекта стал Олег Рудаков, владелец сети сайкл-студий Rock the Сycle. Бизнес на базе нестандартных велотренировок Рудаков открыл более 4 лет назад. Сегодня в его компании работает 15 человек, и проект нуждается в развитии.

«Эксперты заставили меня посмотреть на свой бизнес критическим взглядом ... Первые шаги к изменениям я уже сделал: начал больше делегировать и отдавать операционные задачи сотрудникам», — рассказал Рудаков.

Фото: alphaspirit.it / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

21 февраля 2021

Экосистемный онлайн-хакатон SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма