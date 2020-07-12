Исследование поисковой системы Trud.com показало, что за последние три месяца количество вакансий в поисковой системе выросло на 1,6 млн штук. Самый ощутимый прирост произошел в сферах туризма, досуга, красоты и спорта. Об этом Rusbase сообщила пресс-служба Trud.com.

Спрос на сотрудников в сферах красоты и досуга начал расти