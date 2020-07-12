Спрос на сотрудников в сферах красоты и досуга начал расти
Исследование поисковой системы Trud.com показало, что за последние три месяца количество вакансий в поисковой системе выросло на 1,6 млн штук. Самый ощутимый прирост произошел в сферах туризма, досуга, красоты и спорта. Об этом Rusbase сообщила пресс-служба Trud.com.
Топ-10 профессий по количеству просмотров вакансий в июле составили:
● кальянщик — прирост на 468%,
● администратор компьютерного клуба — 450%,
● администратор фитнес-клуба — 241%,
● мастер перманентного макияжа — 209%,
● гардеробщица — 176%,
● музыкант — 168%,
● мастер депиляции — 158%,
● диджей — 151%,
● бровист — 132%,
● лешмейкер — 117%.
Отмечается, что одновременно снижается интерес к вакансиям, которые испытали пик спроса в карантинный период. Речь идет о профессиях в онлайн-ритейле, медицине, службах доставки.
Вместе с тем, популярными становятся сезонные работы, характерные для летнего периода. Количество кликов на вакансию садовода выросло в июне на 217%, на вакансию аниматора — на 50%.
Составители исследования пришли к выводу, что кризисная картина рынка труда постепенно возвращается к норме. И в ближайшее время традиционный спрос на специалистов восстановится.
Фото: Lunov Mykola / Shutterstock
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