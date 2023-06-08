Работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год из-за невыспавшихся сотрудников

48% работающих россиян четыре дня в неделю ощущают недосып. В результате из-за неэффективности таких сотрудников работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФ, с результатами которого ознакомился РБК.
Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей России. По данным аналитиков, месячная сумма переплаты почти на 100 млрд рублей выше, чем в 2019 году.
Специалисты центра соотнесли число всех работающих граждан — примерно 72 млн, процент невыспавшихся и средний уровень зарплат в стране. В результате, примерно 30% россиян сообщили, что их эффективность в рабое падает на 51-57% из-за недосыпа.
Чаще остальных от недосыпа страдают граждане в возрасте от 35 до 44 лет. На недосып больше жалуются женщины — 58%. Среди причин недосыпа — вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries снизил гарантийный взнос для новых продавцов до 10 тыс. рублей
- 2 В 2023 году объем выдач кредитов в России вырос на 49%
- 3 RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых
- 4 Почти 70% компаний нарастили выручку в 2022 году
- 5 С начала 2023 года женщины активнее идут в предприниматели
ВОЗМОЖНОСТИ
08 июня 2023
10 июня 2023
11 июня 2023
11 июня 2023
15 июня 2023