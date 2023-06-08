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Работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год из-за невыспавшихся сотрудников

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

48% работающих россиян четыре дня в неделю ощущают недосып. В результате из-за неэффективности таких сотрудников работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФ, с результатами которого ознакомился РБК.

Работодатели переплачивают примерно 3,5 трлн рублей в год из-за невыспавшихся сотрудников

Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей России. По данным аналитиков, месячная сумма переплаты почти на 100 млрд рублей выше, чем в 2019 году.

Специалисты центра соотнесли число всех работающих граждан — примерно 72 млн, процент невыспавшихся и средний уровень зарплат в стране. В результате, примерно 30% россиян сообщили, что их эффективность в рабое падает на 51-57% из-за недосыпа.

Чаще остальных от недосыпа страдают граждане в возрасте от 35 до 44 лет. На недосып больше жалуются женщины — 58%. Среди причин недосыпа — вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

Фото на обложке: Unsplash

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