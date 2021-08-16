Lada Niva переделали в электрокар в Германии

Lada Niva получила электрическую версию. Проект разработала немецкая фирма Schmid GmbH. Так компания решила прорекламировать свой новый продукт – комплект деталей Elantrie, благодаря которому любой автомобиль с традиционным двигателем можно переделать в электрокар.
Обновленная Lada Niva лишилась классического 1,7-литрового мотора. На его месте инженеры компании Schmid GmbH установили электродвигатель, выдающий 65 кВт, сообщается на сайте фирмы. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет порядка 130 км. Срок службы батарей — 9000 циклов заряда-разряда, это примерно 25 лет работы. Стоит электрическая Niva в Германии 19 990 евро, это более 1,7 млн рублей.
В компании отмечают, что кроме Lada, установкой Elantrie можно оснастить Dacia (Renault) Sandero.
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Фото: elantrie.com
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