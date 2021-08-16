Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Lada Niva переделали в электрокар в Германии

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Lada Niva получила электрическую версию. Проект разработала немецкая фирма Schmid GmbH.  Так компания решила прорекламировать свой новый продукт – комплект деталей Elantrie, благодаря которому любой автомобиль с традиционным двигателем можно переделать в электрокар.

Lada Niva переделали в электрокар в Германии

Обновленная Lada Niva лишилась классического 1,7-литрового мотора. На его месте инженеры компании Schmid GmbH установили электродвигатель, выдающий 65 кВт, сообщается на сайте фирмы. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет порядка 130 км. Срок службы батарей — 9000 циклов заряда-разряда, это примерно 25 лет работы. Стоит электрическая  Niva в Германии 19 990 евро, это более 1,7 млн рублей.

В компании отмечают, что кроме Lada, установкой Elantrie можно оснастить Dacia (Renault) Sandero.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: elantrie.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Американский регулятор проверит 765 тысяч электрокаров Tesla из-за аварий с автопилотом
  2. 2 Бизнес попросил упростить для россиян перевод транспорта на газ
  3. 3 Создатель дома на колесах на основе Cybertruck заработал $80 млн на предзаказах
  4. 4 Ford попросила отклонить иск General Motors из-за названия «BlueCruise»
  5. 5 Парковка на газоне: как не потерять 300 000 рублей?

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма