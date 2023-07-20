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Почти 80 тыс. автомобилей Lada отзовут из-за отсутствия в них важной детали

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Почти 80 тыс. автомобилей Lada отзовут для проведения ремонтных работ из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс». Отзыву подлежат Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, проданные в 2022-2023 годах.

Почти 80 тыс. автомобилей Lada отзовут из-за отсутствия в них важной детали

«Автоваз» отзывает 79,5 тыс. автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. Причина отзыва – отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс», говорится в сообщении на сайте Росстандарта. 

Владельцев подлежащих отзыву автомобилей проинформируют о необходимости сдать их в дилерский центр по телефону или письмом.

«На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока управления системой оповещения экстренных служб “Эра-Глонасс”», – уточняется в сообщении.

Блоки установят бесплатно.

Фото на обложке: Автоваз

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