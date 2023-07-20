Почти 80 тыс. автомобилей Lada отзовут для проведения ремонтных работ из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс». Отзыву подлежат Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, проданные в 2022-2023 годах.

Почти 80 тыс. автомобилей Lada отзовут из-за отсутствия в них важной детали