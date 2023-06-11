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«АвтоВАЗ» проверит дилерские центры из-за завышения цен на новую Lada Vesta

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«АвтоВАЗ» начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве на предмет завышения цен на автомобили Lada Vesta NG. Компания приостановила отгрузку новых моделей авто в эти центры.

«АвтоВАЗ» проверит дилерские центры из-за завышения цен на новую Lada Vesta

Как передает РИА, автопроизводитель проверит московские дилерские центры «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» после публикации «материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения».

В пресс-службе компании отмечают, что в случае выявления систематических нарушений дилерских соглашений, к партнерам будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых машин или разрыв соглашения.

На этой неделе портал Autonews сообщил, что стартовые цены на Lada Vesta NG у ряда дилеров составили 2,1 млн рублей. При этом «АвтоВАЗ» в мае установил рекомендованную стоимость автомобиля в диапазоне от 1,24 млн до 1,69 млн рублей.

Тогда же президент автопроизводителя Максим Соколов сообщил, что завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

Фото: Kirill Gorshkov / Shutterstock

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