Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического максимума с начала производства модели

Продажи Lada Granta в месячном выражении достигли исторического максимума с начала производства этой модели. В октябре «Автоваз» продал почти 21 тыс. автомобилей марки. Общие продажи машин бренда Lada установили 10-летний рекорд и составили 40,9 тыс. автомобилей.
«Автоваз» отчитался о продаже 20,9 тыс. автомобилей марки Lada Granta в октябре 2023 года. Этот показатель в месячном выражении является рекордным для данной марки автомобилей с начала ее производства, сообщили в пресс-службе «Автоваза».
Совокупный объем продаж автомобилей марки Lada в октябре составил 40,9 тыс., что является рекордным показателем для «Автоваза» за последние 10 лет. Количество проданных авто на 12,9% превысило показатель сентября 2023 года и на 113,7% – октября 2022 года.
В ноябре «Автоваз» поднял цены почти на все автомобили марки Lada. В компании решение объяснили повышением стоимости логистических услуг, комплектующих и других материалов, а также влиянием высокой ключевой ставки ЦБ на обслуживание финансовых обязательств.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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