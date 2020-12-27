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В Москве пройдет бесплатный Ladies in tech митап о карьере в ИТ и ИИ

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В Москве пройдет бесплатный Ladies in Tech конференция на тему построения карьеры в ИТ и ИИ в России и Европе. Митап состоится 27 декабря в оффлайн-формате. На нем выступят эксперты из Yandex, Intel, Google, EPFL (Switzerland), Huawei, McKinsey, стартапов Силиконовой Долины.

В Москве пройдет бесплатный Ladies in tech митап о карьере в ИТ и ИИ

Также будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

На конференцию приглашаются мужчины и женщины, работающие в разных сферах ИТ или желающие построить успешную карьеру.

Эксперты конференции расскажут профессиональные истории и поделятся подсказками об эффективном подходе к работе и техническим продуктам.

Спикеры митапа:

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

  • Анна Перова, глава команды IT-рекрутмента в Huawei;
  • Елена Твердохлебова, специалист по данным в Swiss Data Science Center;
  • Ольга Перепелкина, менеджер по глубокому изучению продукта в Intel;
  • Екатерина Гордиенко, аналитик данных в Flo Health;
  • Валерия Харатян, инженер-программист в Google;
  • Евгения Елистратова, ML-разработчик в «Яндекс.Погода»;
  • Алина Асеева, экс-консультант в McKinsey;
  • Мария Полтанова, продакт менеджер в Banki.ru и основатель домашнего лектория.
Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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