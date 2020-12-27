В Москве пройдет бесплатный Ladies in Tech конференция на тему построения карьеры в ИТ и ИИ в России и Европе. Митап состоится 27 декабря в оффлайн-формате. На нем выступят эксперты из Yandex, Intel, Google, EPFL (Switzerland), Huawei, McKinsey, стартапов Силиконовой Долины.

В Москве пройдет бесплатный Ladies in tech митап о карьере в ИТ и ИИ