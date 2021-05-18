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Lamborghini кардинально изменит модельный ряд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini объявил о планах начать выпуск автомобилей с гибридными двигателями к 2024 году, а к 2030-ому – запустить в производство электромобили, сообщили в CNBC.

Lamborghini кардинально изменит модельный ряд

Согласно опубликованной «дорожной карте», в рамках «декарбонизации» производства компания переведет на «зеленые рельсы» завод в Сант-Агата-Болоньезе, в 2023 году выпустит свой первый гибридный автомобиль, а к концу 2024-ого – все производимые модели будут с гибридными двигателями.

«Внутренняя цель компании – снизить выбросы углекислого газа в продуктах на 50% к началу 2025 года», – цитирует представителя Lamborghini CNВС.

Инвестиции на «гибридизацию» производства запланированы компанией в размере $1,83 млрд.

Фото: Shutterstock.com

«Вторая половина десятилетия будет посвящена работе над электрическими транспортными средствами», – отметили в Lamborghini.  

В компании добавили, что избыточный вес автомобиля в результате электрификации компенсируют за счет применения легких углеродных волокнистых материалов.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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