Lamborghini из знаменитой сцены «Волка с Уолл-стрит» ушла с молотка за $1,655 млн

Lamborghini Countach 1989 года выпуска из фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» ушла с молотка за $1,655 млн. Машина стала хедлайнером аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.

Речь идет об автомобиле из легендарной сцены картины Скорсезе 2013 года, в которой герой Леонардо Ди Каприо едет за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Вырученная за автомобиль сумма стала рекордной для данной модели. Предыдущий рекорд составил $880 тыс.

В съемках участвовали две идентичные модели, одну из которых сильно повредили, что требовалось по сюжету фильма. Ее выставляли на аукционе ранее, но машина так и не была продана.

Всего на аукционе продали автомобили на $13,61 млн. Самым дорогостоящим лотом стал Fiat 8V Supersonic 1953 года, его купили за $2,4 млн.

Ранее на аукционе в США распродавали памятные вещи из офиса Twitter, которую Илон Маск переименовал в X.

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала Andréa CSG