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Lamoda переведет часть автопарка на природный газ

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Интернет-магазин Lamoda совместно с «Газпром газомоторное топливо» в тестовом режиме переведет часть автопарка службы доставки на газомоторное топливо (ГМТ) в двух регионах РФ, сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.

Lamoda переведет часть автопарка на природный газ

Уточняется, что в пилоте участвуют Челябинская и Свердловская области. Как пояснили в компании, выбор регионов для запуска пилота экологичной доставки обусловлен наличием там подходящей инфраструктуры для заправки и обслуживания автотранспорта с газовыми двигателями.

Также Lamoda начала тестировать доставку на газе на средней миле из распределительного центра в Московской области в Смоленскую.

В проекте будут задействованы станции «Газпром газомоторное топливо», расположенные на маршрутах доставки. Станции расположены в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Смоленске и Москве. 

Автомобили получат новый совместный брендинг Lamoda и «Газпром газомоторное топливо». В Lamoda утверждают, что обновление никак не повлияет на стоимости услуг. Компания продолжит доставлять товары бесплатно в пункты выдачи заказов или на дом.

Фото: Lamoda 

Ожидается, что использование газового топлива позитивно скажется на экологии. Переход на газ позволит в 2 раза снизить выбросы СО₂ по сравнению с аналогичными машинами на традиционных бензиновых двигателях, сообщили в пресс-службе.

В качестве ГМТ используется природный газ (метан) или сжиженный углеводородный газ (пропан-бутановые смеси). Такое топливо считается одним из наиболее экологичных, однако выбросы от его использования, в отличие от электротранспорта, все же есть. При этом эксперты утверждают, что углеродный след от производства электромобилей гораздо выше, чем от производства ГМТ и автомобилей на газовых двигателях, что ставит их в один ряд по экологичности с электрокарами.

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Фото на обложке: nampix / Shutterstock

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