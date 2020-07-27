На Lamoda появятся худи и шопперы от благотворительных фондов

Онлайн-ритейлер Lamoda вместе с агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь» запустил новую категорию товаров «Хочу помочь». Об этом Rusbase рассказали представители компании.

В этой категории Lamoda собрала футболки, худи, сумки-шопперы, кружки и другие товары от фондов. Всю прибыль от продажи товаров из категории «Хочу помочь» компания обещает перечислить в фонд, предоставивший товар.

В проекте участвуют благотворительные организации, которые уже представлены на площадках «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь». Кроме того, фонды прошли проверку юристов, службы безопасности, финансового контроля и комплаенса Lamoda.

В разделе «Хочу помочь» уже доступны товары от Фонда борьбы с лейкемией под брендом «Leikozu.net», Кода Добра от Mail.ru Group, фонда «Нужна помощь» и «Такие дела». В ближайшее время на платформе появятся товары и от других благотворительных организаций.

Lamoda собрала информацию о проекте и подборки товаров на отдельном лендинге. В основном меню на сайте и в приложении появилась отдельная вкладка «Хочу помочь».

Фото: Suzanne Tucker / Shutterstock