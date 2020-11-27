Курьеры Lamoda смогут доставлять заказы на арендованных машинах «Делимобиля»

Онлайн-платформа для продажи товаров Lamoda и сервис каршеринга «Делимобиль» договорились о сотрудничестве. Теперь в регионах России торговые представили Lamoda смогут доставлять заказы на арендованных автомобилях партнера. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Lamoda.

Арендованные автомобили можно будет использовать для доставки заказов во всех городах работы «Делимобиля», кроме Москвы. Это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Самара и другие.

«В Москве компания Lamoda располагает собственными мощностями, поэтому дополнительный автопарк не потребуется», — рассказал представитель онлайн-ритейлера.

Сотрудникам Lamoda доступен выделенный автопарк автомобилей, в который вошли Renault Kaptur и Sandero, Volkswagen Polo, Kia Rio. Бронировать машину курьеры будут через приложение «Делимобиля». При этом им будет доступен индивидуальный корпоративный тариф.

Отмечается, что с помощью автомобилей «Делимобиля» Lamoda усилит собственную службу доставки LM Express в периоды повышенного спроса, например, в «Черную пятницу».

«Нам важно сохранить точность доставки, которая в третьем квартале достигла рекордного значения — 99,5%, поэтому в этот период ["Черной пятницы"] мы расширили возможности LM Express за счет каршеринга "Делимобиль"», — комментирует директор по доставке Lamoda Илья Стародубцев.

В «Делимобиле» отметили, что партнерство с Lamoda — это пример стратегического сотрудничества, в результате которого каршеринг превратился в полезную для бизнеса услугу.



Фото: Lamoda