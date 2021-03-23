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Lamoda объявила конкурс для молодых дизайнеров с призом в миллион рублей

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Lamoda в честь 10-летия бренда проводит конкурс для молодых дизайнеров «Реалити в моде», сообщили RB.ru представители онлайн-платформы.

Lamoda объявила конкурс для молодых дизайнеров с призом в миллион рублей

Для участия отберут десять дизайнеров, которые в формате реалити-шоу будут бороться за главный приз и подарки от партнеров. Миллион рублей победитель сможет потратить на создание своей капсульной коллекции и получит возможность продавать ее на платформе Lamoda.

«Конкурс поможет начинающим дизайнерам наладить сотрудничество с крупным маркетплейсом, заявить о себе, завести новые знакомства с влиятельными лицами модного мира и инфлюенсерами», — пояснили организаторы «Реалити в моде».

Постоянными членами жюри заявлены стилист, блогер и руководитель образовательного проекта School Gosh Гоша Карцев, заместитель гендиректора Lamoda Юлия Никитина (в прошлом маркетинг-директор Airbnb и «Яндекс.Маркета»), соучредитель и гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В каждой серии шоу в жюри будут приглашать звездного гостя.

Для участия в конкурсе заявку можно подать до 10 апреля по ссылке. Шоу «Реалити в моде» стартует 12 мая, победителей объявят 10 июня.

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Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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