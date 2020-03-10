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Сооснователь Lamoda вложился в российского производителя микроигольных патч

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Соучредитель и гендиректор Lamoda Group Буркхард Биндер вложился в российскую косметическую компанию Blom. Стартап выпускает патчи с биорастворимыми гиалуроновыми микроиглами. Сумму сделки и полученную долю в Blom не раскрывают.

Сооснователь Lamoda вложился в российского производителя микроигольных патч
«Инвестиции Бурхкарда представляют собой так называемые "smart money" — куда помимо финансирования входит экспертиза и оказание помощи в стратегическом управлении и выходе на новые рынки», — рассказали Rusbase в пресс-службе стартапа.

Деньги пойдут на разработку новых продуктов и расширение производства.

Blom — биотех-проект, резидент «Сколково». По собственным заявлениям, разработанная микроигольная технология позволяет доставлять в кожу активные вещества в ткани эпидермиса, не затрагивая нервные окончания и сосуды.

Продукт может применяться в косметологии, дерматологии, иммуннотерапии и вакцинации, а также в терапии различных кожных заболеваний, говорят в стартапе.

По данным ЕГРЮЛ, Буркхарду Биндеру принадлежит 0,45% в ООО «Блом рус». Компания была зарегистрирована в марте 2017 года. Гендиректор — Валерий Беляев, он владеет 5,98% в компании. По 20,63% у Василия Звездина и Юрия Силова, 11,71% — у Евгения Надоршина. Вячеслав Турпанов и Игорь Шардин владеют по 10,9% в проекте, 10,16% — у Ильи Надоршина. 8,64% принадлежит ООО «Пм-Адвертайзинг».

Искать инвестора проще вместе с надежными сервисами из B2B-магазина.

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