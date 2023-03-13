Lamoda запустила ИИ-сервис для визуального подбора одежды

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил ИИ-сервис для подбора одежды. Основанный на искусственном интеллекте инструмент покажет пользователю множество товаров, а после его реакции – нравится или нет – будет сужать ассортимент до самых подходящих предложений.

О запуске сервиса с «умным» поиском товаров в Lamoda рассказал представитель компании. Инструмент будет полезен тем, кому проще наглядно выбирать товар, чем объяснять, как он выглядит, пояснили в интернет-магазине.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно перейти в определенную категорию товаров и нажать на баннер визуального поиска. Инструмент предложит 15 случайных товаров, из которых можно выбрать наиболее подходящие либо полностью обновить подборку.

После каждого выбора пользователя помощник покажет товары, визуально похожие на те, которые заинтересовали покупателя. В конечном итоге сервис сформирует уникальную подборку для клиента.

Инструмент «умного» визуального поиска товаров запущен в бета-режиме. Воспользоваться им можно в мобильном приложении Lamoda.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock