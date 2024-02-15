В 2024 году Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи

Российский маркетплейс Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи в 2024 году. Инвестиции в новые ПВЗ в этом году, по прогнозам экспертов, могут составить до 2 млрд рублей.
Сейчас у компании примерно 800 пунктов, к концу года Lamoda намерена довести их количество до 1200. Пункты будут открываться по всей стране, узнал Forbes.
По оценке аналитика Data Insight Сергея Семко, инвестиции в открытие одного собственного ПВЗ могут составить 1,5-5 млн рублей: это включает в себя расходы на поиск помещений, привлечение бизнес-партнера, договорную работу, ремонт помещений, оборудование мест хранения, закупку техники, системы безопасности и т. д.
- Lamoda появилась в 2011 году, сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На площадке собрано более 10 млн товаров от четырех тысяч мировых и локальных брендов.
Фото на обложке: Lamoda / VK
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