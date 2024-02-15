Российский маркетплейс Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи в 2024 году. Инвестиции в новые ПВЗ в этом году, по прогнозам экспертов, могут составить до 2 млрд рублей.

В 2024 году Lamoda увеличит на 50% количество собственных пунктов выдачи