Чистый оборот увеличился на 40%: Lamoda отчиталась за Q12021

Чистый оборот интернет-магазина Lamoda по итогам Q12021 увеличился на 40% к аналогичному периоду годом ранее, следует из информации, предоставленной компанией. Бизнес вырос по многим ключевым показателям, в том числе количеству активных клиентов и обороту на одного клиента.

Чистый оборот в первом квартале 2021 года достиг 14,7 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 34,5% и составила 4,2 млрд рублей. Число активных пользователей магазина – 3,7 млн человек, на 21% больше, чем годом ранее, а оборот на одного клиента вырос на 12%, сообщили в компании.

«Мы привлекаем на нашу платформу самые интересные fashion и lifestyle бренды, которые обладают яркой индивидуальностью, формируют тенденции в мире моды и ведут за собой покупателей», – сказал CEO Lamoda Джери Калмис.

В Lamoda добавили, что значительно вырасти им позволило расширение ассортимента и развитие fashion-маркетплейса, а основными драйверами роста были товары премиальных брендов, товары для красоты (мужская косметика – +166%, детская – +142%) и спорта.

«Все больше брендов предпочитают взаимодействовать с покупателями в формате маркетплейса: чистый оборот в этой бизнес-модели на всех рынках присутствия GFG в совокупности вырос на 98,5%, а доля маркетплейса в обороте GFG достигла 35,9%», – отметили в Lamoda.

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