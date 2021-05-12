Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Чистый оборот увеличился на 40%: Lamoda отчиталась за Q12021

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чистый оборот интернет-магазина Lamoda по итогам Q12021 увеличился на 40% к аналогичному периоду годом ранее, следует из информации, предоставленной компанией. Бизнес вырос по многим ключевым показателям, в том числе количеству активных клиентов и обороту на одного клиента.

Чистый оборот увеличился на 40%: Lamoda отчиталась за Q12021

Чистый оборот в первом квартале 2021 года достиг 14,7 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 34,5% и составила 4,2 млрд рублей. Число активных пользователей магазина – 3,7 млн человек, на 21% больше, чем годом ранее, а оборот на одного клиента вырос на 12%, сообщили в компании.

«Мы привлекаем на нашу платформу самые интересные fashion и lifestyle бренды, которые обладают яркой индивидуальностью, формируют тенденции в мире моды и ведут за собой покупателей», – сказал CEO Lamoda Джери Калмис.

В Lamoda добавили, что значительно вырасти им позволило расширение ассортимента и развитие fashion-маркетплейса, а основными драйверами роста были товары премиальных брендов, товары для красоты (мужская косметика – +166%, детская – +142%) и спорта.

«Все больше брендов предпочитают взаимодействовать с покупателями в формате маркетплейса: чистый оборот в этой бизнес-модели на всех рынках присутствия GFG в совокупности вырос на 98,5%, а доля маркетплейса в обороте GFG достигла 35,9%», – отметили в Lamoda.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хотите внедрить «бирюзовое» управление? Есть важный нюанс
  2. 2 США исключили Xiaomi из чёрного списка для инвесторов
  3. 3 От Alibaba до Xiaomi: китайские техногиганты, которые выходят на рынок электромобилей
  4. 4 ПЭК первой в России начала эксплуатацию беспилотника для межскладских перевозок
  5. 5 Высокие продажи без затрат на маркетинг: тактики ведения бизнеса от Zara
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

15 мая 2021

ОМК Tech акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ