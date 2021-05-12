Чистый оборот увеличился на 40%: Lamoda отчиталась за Q12021

Чистый оборот интернет-магазина Lamoda по итогам Q12021 увеличился на 40% к аналогичному периоду годом ранее, следует из информации, предоставленной компанией. Бизнес вырос по многим ключевым показателям, в том числе количеству активных клиентов и обороту на одного клиента.
Чистый оборот в первом квартале 2021 года достиг 14,7 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 34,5% и составила 4,2 млрд рублей. Число активных пользователей магазина – 3,7 млн человек, на 21% больше, чем годом ранее, а оборот на одного клиента вырос на 12%, сообщили в компании.
«Мы привлекаем на нашу платформу самые интересные fashion и lifestyle бренды, которые обладают яркой индивидуальностью, формируют тенденции в мире моды и ведут за собой покупателей», – сказал CEO Lamoda Джери Калмис.
В Lamoda добавили, что значительно вырасти им позволило расширение ассортимента и развитие fashion-маркетплейса, а основными драйверами роста были товары премиальных брендов, товары для красоты (мужская косметика – +166%, детская – +142%) и спорта.
«Все больше брендов предпочитают взаимодействовать с покупателями в формате маркетплейса: чистый оборот в этой бизнес-модели на всех рынках присутствия GFG в совокупности вырос на 98,5%, а доля маркетплейса в обороте GFG достигла 35,9%», – отметили в Lamoda.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Хотите внедрить «бирюзовое» управление? Есть важный нюанс
- 2 США исключили Xiaomi из чёрного списка для инвесторов
- 3 От Alibaba до Xiaomi: китайские техногиганты, которые выходят на рынок электромобилей
- 4 ПЭК первой в России начала эксплуатацию беспилотника для межскладских перевозок
- 5 Высокие продажи без затрат на маркетинг: тактики ведения бизнеса от Zara