Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Прибыль Lamoda за второй квартал выросла на 24%

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Интернет-магазин Lamoda опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2021 года, согласно которым платформа продолжает демонстрировать стабильную положительную динамику по основным бизнес-показателям, сообщает пресс-служба Lamoda.

Прибыль Lamoda за второй квартал выросла на 24%

Валовая прибыль компании во втором квартале выросла на 24,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достигла 5,8 млрд рублей.

Чистый оборот компании (NMV), то есть стоимость всех покупок на Lamoda и доход от других ее услуг, составил 18,6 млрд рублей — это также на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый оборот непосредственно маркетплейса вырос еще сильнее — на 44,4%.

В отчете сообщается, что число активных пользователей сайта увеличилось на 3,4% — в минувшем квартале их было 3,5 млн. При этом клиенты делали заказы на 14% чаще, чем в прошлом году, когда онлайн-активность покупателей показала небывалый рост.

В компании отметили, что главными драйверами роста остаются такие категории, как товары премиальных брендов, товары для спорта, красоты и для детей.

«Мы продолжаем уверенно расти в этом году несмотря на то, что второй квартал прошлого года стал беспрецедентным по динамике для всей онлайн-торговли. Это означает, что мы выбрали верную долгосрочную стратегию — мы по-прежнему привлекаем к сотрудничеству ведущие мировые и локальные бренды и остаемся главной точкой притяжения для покупателей модных товаров в России и СНГ», — рассказал генеральный директор Lamoda Джери Калмис.

За первую половину 2021 года маркетплейс начал сотрудничать с более чем 400 новыми брендами, а с некоторыми из них было заключено эксклюзивное партнерское соглашение. Например, с Massimo Dutti, 12 STOREEZ, Monochrome и Philipp Plein.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как собрать деньги на Kickstarter: ошибки, правила и советы
  2. 2 «Лента» планирует увеличить прибыль на 100 млн рублей в год за счет LED-экранов для рекламы
  3. 3 «Мы заслуживаем эту возможность»: Facebook хочет попасть в сферу криптовалютных платежей
  4. 4 Аналитики НИУ ВШЭ назвали количество компаний-«зомби» в России
  5. 5 Tesla рассказала, почему не покупает сырье у «Норникеля»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма