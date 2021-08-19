Прибыль Lamoda за второй квартал выросла на 24%

Интернет-магазин Lamoda опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2021 года, согласно которым платформа продолжает демонстрировать стабильную положительную динамику по основным бизнес-показателям, сообщает пресс-служба Lamoda.
Валовая прибыль компании во втором квартале выросла на 24,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достигла 5,8 млрд рублей.
Чистый оборот компании (NMV), то есть стоимость всех покупок на Lamoda и доход от других ее услуг, составил 18,6 млрд рублей — это также на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый оборот непосредственно маркетплейса вырос еще сильнее — на 44,4%.
В отчете сообщается, что число активных пользователей сайта увеличилось на 3,4% — в минувшем квартале их было 3,5 млн. При этом клиенты делали заказы на 14% чаще, чем в прошлом году, когда онлайн-активность покупателей показала небывалый рост.
В компании отметили, что главными драйверами роста остаются такие категории, как товары премиальных брендов, товары для спорта, красоты и для детей.
«Мы продолжаем уверенно расти в этом году несмотря на то, что второй квартал прошлого года стал беспрецедентным по динамике для всей онлайн-торговли. Это означает, что мы выбрали верную долгосрочную стратегию — мы по-прежнему привлекаем к сотрудничеству ведущие мировые и локальные бренды и остаемся главной точкой притяжения для покупателей модных товаров в России и СНГ», — рассказал генеральный директор Lamoda Джери Калмис.
За первую половину 2021 года маркетплейс начал сотрудничать с более чем 400 новыми брендами, а с некоторыми из них было заключено эксклюзивное партнерское соглашение. Например, с Massimo Dutti, 12 STOREEZ, Monochrome и Philipp Plein.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как собрать деньги на Kickstarter: ошибки, правила и советы
- 2 «Лента» планирует увеличить прибыль на 100 млн рублей в год за счет LED-экранов для рекламы
- 3 «Мы заслуживаем эту возможность»: Facebook хочет попасть в сферу криптовалютных платежей
- 4 Аналитики НИУ ВШЭ назвали количество компаний-«зомби» в России
- 5 Tesla рассказала, почему не покупает сырье у «Норникеля»