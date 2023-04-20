Land Rover разделят на три самостоятельных бренда

Еще летом производитель анонсировал новую стратегию развития до 2030 года, в рамках которой предполагается полностью перейти на электромобили.

Так, в рамках реструктуризации бренд Land Rover прекратит существование, на его место придут сразу три марки — Discovery, Range Rover и Defender.

А бренд Jaguar больше не будет производителем премиальных машин. Вместо этого он сосредоточится на сборке автомобилей класса «люкс». Первой моделью будет седан на элекродвигателе класса GT, его позиционируют как самый мощный Jaguar в истории.

Кроме того, вместо длинного названия Jaguar Land Rover в скором времени официально будет использоваться сокращенное JLR. Эти изменения объяснили неудобством таких длинных названий. Зачастую в разговоре вместо полного Land Rover Range Rover Velar используют сокращение без первых двух слов.

В компании полагают, что ребрендинг не повлияет на восприятие клиентов.

Флагманские модели сохранять платформу MLA, поддерживающую электрические силовые установки. А младшие модели, в свою очередь, будут полностью электрическими.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock