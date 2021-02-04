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«Ланит» продал акции разработчика BoardMaps

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Ланит» продал 25% акций «Дэшборд Системс», создателя продукта BoardMaps. О сделке RB.ru сообщили в пресс-службе группы компаний. Покупателем стал разработчик программного обеспечения iDeals, стоимость сделки стороны не раскрывают.

«Ланит» продал акции разработчика BoardMaps

BoardMaps — программное решение для автоматизации деятельности органов коллегиального управления крупных компаний и холдингов. После сделки Boardmaps расширит  портфолио продуктов для корпоративного управления iDeals и сможет укрепить свои позиции на международном рынке.

АО «Дэшборд Системс» — резидент инновационного центра «Сколково». Компания основана в 2011 году. Активное внедрение BoardMaps ведётся с 2013 года.

Продукт BoardMaps не раз становился победителем отраслевых премий, входит в авторитетные международные рейтинги, говорится в сообщении. В 2016 получил престижную дизайнерскую награду Reddot Award. «Ланит» инвестировал в АО «Дэшборд Системс» в 2014 году.

Нынешняя сделка состоялась в соответствии с инвестстратегией группы компаний, по которой «Ланит» развивает высокотехнологичные стартапы, помогая им достичь самоокупаемости, увеличения акционерной стоимости. В дальнейшем инвестиции окупаются через капитализацию (полную или частичную продажу стартапа) или дивиденды.

«Для “Ланит” это хорошее завершение участия в проекте. Мы продолжаем нашу инновационную деятельность, будем и дальше активно искать продукты и инвестировать в те направления, которые создают синергию с текущим бизнесом группы компаний», — уточнил президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс.

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