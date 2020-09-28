Российская IT-компания «Ланит-Терком» разработала цифровой аттестат для учащихся США

Итальянское представительство российской IT-компании «Ланит-Терком» выступило разработчиком проекта по созданию электронного профиля успеваемости учащихся Mastery Transcript . Платформа была запущена в США. Она предоставляет подробные данные об обучении, успеваемости и компетенциях выпускников школ. Об этом Rusbase сообщили в «Ланит-Терком».

Проект призван усовершенствовать и упростить процедуру поступления в вузы. Цифровой профиль учащегося выступает в качестве альтернативы традиционному приложению к аттестату. Вместо оценок и среднего академического балла в электронном документе представлен набор компетенций, полученных учащимся в старшей школе. Также в нем дана информация об успеваемости и портфолио избранных работ школьника.

Отмечается, что с помощью образовательной платформы школы могут создавать собственную архитектуру аттестата, формируя нужные им наборы компетенций, и обмениваться библиотеками данных.

Учащиеся имеют возможность управлять своими онлайн-профилями совместно с учителями и другими участниками образовательного процесса. Доступ к платформе получат приемные комиссии многих вузов страны и работодатели.

Пилотная группа школ, участвующая в проекте, уже выбрана. Через нее электронные аттестаты были отправлены в ряд колледжей и университетов. По данным «Ланит-Терком», в заявленные школы уже поступило 85 предложений от 60 колледжей, которые рассмотрели кандидатуры абитуриентов через платформу Mastery Transcript.

Запланировано, что в следующем году количество школ-участников, использующих разработку, будет увеличено в три раза.

«Приемные комиссии все большего числа американских высших учебных заведений принимают аттестаты нового образца, созданные с помощью нашей платформы, поэтому в планах на следующий год у нас не только развитие функционала пользователей из школ, но и новые возможности для представителей университетов», — комментирует директор департамента цифровых решений «Ланит-Терком» Марат Немешев.

«Ланит-Терком» — российская ИТ-компания, работающая в сферах автоматизации производства; цифрового и адаптивного обучения; компьютерного зрения с помощью технологий ИИ, VR, AR, ML и нейронных сетей; высоконагруженных баз данных; реинжиниринга; медицины и здравоохранения. Входит в группу компаний «Ланит».

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