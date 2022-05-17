Венчурный фонд «ЛАНИТ» стал инвестором интернет-магазина ITOGO

LANIT Ventures – венчурный фонд группы компаний «ЛАНИТ» – вложился в интернет-магазин для корпоративных клиентов ITOGO. В компании рассказали, что на начальном этапе инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей.

О сделке RB рассказали в пресс-службе группы компаний «ЛАНИТ». Условия сделки и оценку проекта ITOGO там не раскрыли, но назвали сумму инвестиций – она составит более 3 млрд рублей на первоначальном этапе.

Интернет-магазин ITOGO работает по модели B2B. Он закрывает потребности корпоративных клиентов в комплектации офисов электроникой, компьютерной и бытовой техникой. Ассортимент магазина формируется на базе IT-дистрибьюторов России Treolan и diHouse.

«Создание полноценных интернет-сервисов, с помощью которых клиент мог бы совершать большую часть операций 24/7 самостоятельно, – перспективный тренд, и мы в него инвестируем, помогая новому проекту не только финансами, но и своей экспертизой, ресурсами дочерних компаний», – отметил вице-президент по инвестициям группы компаний «ЛАНИТ» Денис Ситников.

По данным из ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «Итого» зарегистрировано в 2018 году. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 205,4 млн рублей при чистом убытке в 135,8 млн рублей. Доля в 90% в предприятии принадлежит ООО «Ланит Венчурс», которое выступило инвестором проекта.

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