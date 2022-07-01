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Продажи ноутбуков в России выросли на четверть

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января в России продажи ноутбуков выросли до 1,4 млн штук и 90 млрд рублей. Это на 10% больше в штуках и на четверть в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом RB рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи ноутбуков в России выросли на четверть

Ноутбуки пользуются популярностью у россиян, которые покупают их для работы, учебы или игр. В компании заявили, что российский рынок остается стабильным несмотря на проблемы с поставками и временное снижение покупательской активности. 

В апреле-июне объем продаж ноутбуков  составил порядка 510 тыс. штук и 30 млрд рублей. Продажи китайских производителей оказались на уровне прошлого года. Они занимают 30% российского рынка. По размеру экрана наибольшую долю продолжают занимать устройства 15-16 дюймов – около 70%.

Сейчас в сетях компании доступно около 500 моделей ноутбуков – HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock

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