Продажи ноутбуков в России выросли на четверть

С января в России продажи ноутбуков выросли до 1,4 млн штук и 90 млрд рублей. Это на 10% больше в штуках и на четверть в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом RB рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
Ноутбуки пользуются популярностью у россиян, которые покупают их для работы, учебы или игр. В компании заявили, что российский рынок остается стабильным несмотря на проблемы с поставками и временное снижение покупательской активности.
В апреле-июне объем продаж ноутбуков составил порядка 510 тыс. штук и 30 млрд рублей. Продажи китайских производителей оказались на уровне прошлого года. Они занимают 30% российского рынка. По размеру экрана наибольшую долю продолжают занимать устройства 15-16 дюймов – около 70%.
Сейчас в сетях компании доступно около 500 моделей ноутбуков – HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других.
Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION /
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