L'Oreal отозвала крем La Roche-Posay из-за обнаружения канцерогена
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«В тесном сотрудничестве с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США мы приняли решение изъять из розничной торговли ограниченное количество оставшихся единиц текущей формулы Effaclar Duo», — цитирует Bloomberg заявление L'Oreal. Улучшенная формула Effaclar Duo скоро появится в продаже, добавили в компании.
Средство Effaclar Duo содержит бензоилпероксид, который эффективно убивает бактерии и помогает бороться с акне, однако при определенных условиях он может распадаться и образовывать бензол — компонент бензина и табачного дыма, который в высоких концентрациях может вызывать лейкемию, пишет Bloomberg. В L'Oreal подтвердили, что в одной из партий продукта были обнаружены следы этого вещества.
Как выяснил Русбейс, крема Effaclar Duo+ и Effaclar Duo+m доступны для покупки в России, в том числе на сайте сети «Золотое Яблоко», в принадлежащем «Сберу» сервисе «Еаптека», а также на сайтах аптечных сетей «Горздрав», «Столички» и «Планета Здоровья».
- Год назад независимая лаборатория Valisure в Коннектикуте выявила бензол в ряде популярных средств и обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой их отозвать. В частности, повышенный уровень бензола выявили в средствах от акне компании Proactiv, а также в продуктах под марками Target и CVS Health, пишет Bloomberg.
- За последние четыре года лаборатория также обнаружила бензол в солнцезащитных кремах, антиперспирантах, сухих шампунях и дезинфицирующих средствах для рук. В результате дополнительной проверки многие из этих средств личной гигиены были отозваны с рынка, отмечает агентство.
Фото на обложке: Artemisia_Absinthium / Shutterstock / FOTODOM
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