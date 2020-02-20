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Умер Ларри Теслер, придумавший команды ctrl+C и ctrl+V

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

17 февраля в возрасте 74 лет умер Ларри Теслер, информатик и изобретатель из США, придумавший «горячие клавиши». Об этом в своем твиттере написала компания Xerox, где он работал с 1973 по 1980 год.

Умер Ларри Теслер, придумавший команды ctrl+C и ctrl+V

Лоуренс (Ларри) Теслер родился в 1945 году. После выпуска из Стэнфорда в разное время он работал в Xerox Palo Alto Research Center (PARC), Apple, Amazon, Yahoo.

В исследовательском центре Xerox PARC, где в 1970-х годах Теслер занимался языком программирования Smalltalk-76, он впервые применил «скопировать», «вставить» и другие быстрые команды . Ему также приписывают внедрение терминов user-friendly («дружественный интерфейс») и browser («браузер»).

Как пишет «Ъ», «горячие клавиши» получили широкую популярность после перехода Теслера в Apple в 1980 году и с распространением персональных компьютеров.

В 2000-х информатик занимал должность вице-президента по UX и дизайну интерфейсов в Amazon и Yahoo.

Image: Wikipedia

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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