Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский рассказал, что борется с онкологией

Управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский сообщил, что борется с онкологией. О заболевании предприниматель рассказал на своей странице в соцсети.
Александр Ларьяновский опубликовал пост, в котором посоветовал не экономить время в ущерб здоровью и не избегать медицинских обследований.
В апреле у предпринимателя обнаружили опухоль, с тех пор он прошел курсы химиотерапии и лучевой терапии. Сейчас, по словам предпринимателя, шансы на выздоровление высокие. Однако еще предстоит сделать операцию.
В своем посте Ларьяновский рассказывает о типичных ошибках, которые допускают представители бизнеса, и отмечает, что его от опасных для жизни последствий спасло везение.
«Люди оптимизируют то, чего не хватает. Бедный экономит копеечку, путник в пустыне — воду, марафонец — силы, предприниматель — время», — пишет Ларьяновский и рекомендует не откладывать медицинские чекапы.
Александр Ларьяновский начал сотрудничать с командой Skyeng около 10 лет назад. Тогда предприниматель помог основателям стартапа создать интерактивную платформу для онлайн-школы. В 2014 году Ларьяновский продал акции «Яндекса» и вложил в Skyeng $300 тыс.
Фото на обложке: Chay_Tee /
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