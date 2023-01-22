FT: Бразилия и Аргентина обсуждают создание общей валюты

Бразилия и Аргентина, две крупнейшие экономики Южной Америки, готовятся объявить о начале работы над запуском общей валюты. Для начала стороны обсудят ее название.

Как сообщает Financial Times, на предстоящей неделе представители стран начнут предварительную работу над новой валютой. Одной из тем обсуждений на саммите в Буэнос-Айресе станет ее название. Бразилия предлагает название «сур» (sur) — «юг» по-испански.

Кроме того, страны пригласят к валюте своих соседей. Согласно FT, появление общей южноамериканской валюты может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США. По подсчетам издания, валютный союз мог бы составить около 5% от мирового ВВП и стать вторым по размеру после евро (14%).

Министр экономики Аргентины Серхио Масса рассказал, что стороны начнут изучение всех необходимых параметров: от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков.

«Это первый шаг в долгой дороге, которую Латинской Америке нужно пройти», — сказал Масса. Политик добавил, что «не хочет создавать ложных надежд» и напомнил, что на создание евро потребовалось 35 лет.

Планируется, что первое время новая валюта будет обращаться параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Один из собеседников газеты рассказал, что в 2019 году Бразилия и Аргентина уже обсуждали запуск единой валюты, но тогда переговоры сорвались из-за противодействия этой идее Центрального банка Бразилии.

Товарооборот между двумя странами за первые 11 месяцев прошлого года вырос почти на 21% год к году и составил $26,4 млрд. В то же время инфляция в Аргентине в 2022-м достигла наивысшего уровня за последние 32 года, составив 94,8%.

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