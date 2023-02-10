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В Латвии погиб сооснователь Sela Борис Остроброд

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сооснователь ритейлера Sela Борис Остроброд утонул в машине на озере в Латвии. Об этом сообщил его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский в Facebook*, пишет РБК.

В Латвии погиб сооснователь Sela Борис Остроброд

Пекаревский назвал случившееся трагической случайностью. «Ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — написал он.

Сын Остроброда Эдуард также подтвердил информацию о смерти отца.

Борису Остроброду было 65 лет. Он окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова и получил специальность инженера. Компанию Sela братья создали в 1991 году. Остроброд ранее рассказывал, что ее назвали в честь пляжа и скалы в небольшом курортном городе недалеко от Тель-Авива. Сначала Sela торговала косметикой, спиртом Royal, продуктами питания.

Через несколько лет предприниматели наладили прямые поставки пуховиков из Китая, затем расширяли ассортимент и вскоре пришли к разработке собственных дизайнов одежды и аксессуаров.

Первый фирменный магазин Sela открылся в Санкт-Петербурге в 1997 году. Дизайн-бюро компании сначала находилось в Израиле, но затем его перенесли в Россию. Большая часть продукции отшивалась на фабриках Китая, но также в Бангладеш и на российском рынке.

Летом 2019 года компания была продана Melon Fashion Group (MFG), которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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