Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Латвия с 4 июля частично возобновит прием заявлений от россиян на выдачу виз. Заявления смогут подать некоторые категории граждан. Латвия 26 июня полностью прекратила принимать заявления на визы из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз от некоторых категорий россиян. Дипломатические представительства начнут принимать документы с 4 июля, сообщили в МИДе Латвии.

Заявления будут принимать от россиян, у которых члены семьи являются гражданами Латвии, а также граждан других стран Евросоюза и Швейцарии. Кроме того, возобновится прием документов на выдачу гуманитарных виз, например, для посещения больных близких или участия в похоронах.

Латвия 26 июня прекратила принимать документы от россиян на выдачу всех типов виз из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

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