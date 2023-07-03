Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Латвия с 4 июля частично возобновит прием заявлений от россиян на выдачу виз. Заявления смогут подать некоторые категории граждан. Латвия 26 июня полностью прекратила принимать заявления на визы из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».
Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз от некоторых категорий россиян. Дипломатические представительства начнут принимать документы с 4 июля, сообщили в МИДе Латвии.
Заявления будут принимать от россиян, у которых члены семьи являются гражданами Латвии, а также граждан других стран Евросоюза и Швейцарии. Кроме того, возобновится прием документов на выдачу гуманитарных виз, например, для посещения больных близких или участия в похоронах.
Латвия 26 июня прекратила принимать документы от россиян на выдачу всех типов виз из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».
Фото на обложке: GIOIA PHOTO /
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