Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Латвия с 4 июля частично возобновит прием заявлений от россиян на выдачу виз. Заявления смогут подать некоторые категории граждан. Латвия 26 июня полностью прекратила принимать заявления на визы из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян

Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз от некоторых категорий россиян. Дипломатические представительства начнут принимать документы с 4 июля, сообщили в МИДе Латвии.

Заявления будут принимать от россиян, у которых члены семьи являются гражданами Латвии, а также граждан других стран Евросоюза и Швейцарии. Кроме того, возобновится прием документов на выдачу гуманитарных виз, например, для посещения больных близких или участия в похоронах.

Латвия 26 июня прекратила принимать документы от россиян на выдачу всех типов виз из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

Фото на обложке: GIOIA PHOTO / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переезд в Латвию в текущих реалиях: какие варианты сейчас доступны?
  2. 2 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
  3. 3 Личный опыт: как потерять 5500 евро на релокации и не релоцироваться
  4. 4 Релокация бизнеса на Кипр, в Португалию и Латвию — какое направление выбрать?
  5. 5 Что рассматривать продакту при поиске работы — особенности B2B- и B2C-секторов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2023

Industrix

07 июля 2023

Конкурс ФРИИ и «МойСклад» для B2B-стартапов

07 июля 2023

Summer Atomcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ