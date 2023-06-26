Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Латвия перестала принимать от россиян заявления на все типы виз

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Латвия на неопределенный срок приостановила прием заявлений от россиян на все типы виз. В латвийском МИДе объяснили решение «непредсказуемостью развития внутриполитических событий» в России. Заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены.

Латвия перестала принимать от россиян заявления на все типы виз

Латвия с 26 июня перестала принимать от россиян заявления на выдачу всех типов виз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Документы на выдачу виз не принимают как дипломатические, так и консульские миссии.

В МИДе Латвии решение объяснили «непредсказуемостью развития внутриполитических событий» в России. В ведомстве отметили, что все заявления, поданные до 25 июня, будут рассмотрены.

О планах Латвии ограничить выдачу россиянам виз, в том числе гуманитарных, стало известно 24 июня.

В сентябре 2022 года Латвия ограничила въезд россиянам – въезд на территорию страны извне зоны шенгенской зоны по туристическим визам запрещен.

Фото на обложке: Anastasia Kamysheva / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переезд в Латвию в текущих реалиях: какие варианты сейчас доступны?
  2. 2 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
  3. 3 Личный опыт: как потерять 5500 евро на релокации и не релоцироваться
  4. 4 Релокация бизнеса на Кипр, в Португалию и Латвию — какое направление выбрать?
  5. 5 «Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской биржи
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ