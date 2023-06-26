Латвия перестала принимать от россиян заявления на все типы виз

Латвия на неопределенный срок приостановила прием заявлений от россиян на все типы виз. В латвийском МИДе объяснили решение «непредсказуемостью развития внутриполитических событий» в России. Заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены.

Латвия с 26 июня перестала принимать от россиян заявления на выдачу всех типов виз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Документы на выдачу виз не принимают как дипломатические, так и консульские миссии.

В МИДе Латвии решение объяснили «непредсказуемостью развития внутриполитических событий» в России. В ведомстве отметили, что все заявления, поданные до 25 июня, будут рассмотрены.

О планах Латвии ограничить выдачу россиянам виз, в том числе гуманитарных, стало известно 24 июня.

В сентябре 2022 года Латвия ограничила въезд россиянам – въезд на территорию страны извне зоны шенгенской зоны по туристическим визам запрещен.

Фото на обложке: Anastasia Kamysheva / Shutterstock