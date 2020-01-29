Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов ушел в «Азбуку вкуса»

Сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов перешел в «Азбуку вкуса» на должность директора по развитию фермерского направления. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Акимова и «Азбуку вкуса».

В «Азбуке вкуса» Акимов займется развитием собственных брендов сети, выводом на рынок небольших фермерских хозяйств и созданием инфраструктурных решений для продажи ремесленных товаров.

Сейчас в «Азбуке вкуса» представлены фермерские продукты с собственного производства в Мосальске Калужской области, а также сыры, мясные и рыбные деликатесы, вина и прочая продукция независимых поставщиков.

Первым проектом Акимова на новой должности стал мосальский стейк. Он стоит 1360 рублей за упаковку весом 350 грамм.

Акимов рассказал, что полностью отошел от бизнеса LavkaLavka. Проектом теперь занимается один из его партнеров. При этом Акимов остался совладельцем компании с правом на торговую марку, но не получающим прибыли.

По данным ЕГРЮЛ, Борису Акимову принадлежит 21,7% ООО «ЛавкаЛавка», а основным владельцем с долей 33,97% является Дмитрий Немировский.

LavkaLavka появилась в 2009 году. Компания ставила перед собой задачу напрямую соединить фермеров и покупателей. Ориентировалась LavkaLavka на верхний ценовой сегмент. Сейчас у компании три розничных магазина в Москве.

Фото из фейсбука Бориса Акимова