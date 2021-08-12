«Яндекс.Лавка» запустила собственный сайт

Заказать продукты из «Яндекс.Лавки» теперь можно с собственного сайта сервиса. Ранее сделать заказ с помощью компьютера можно было на сайте «Яндекс.Еды», но там не было всех функций мобильного приложения «Лавки». Пользователи сервиса все чаще делают заказы с компьютера — за последние полгода количество таких покупателей выросло на 45%, сообщила пресс-служба «Яндекс.Лавки».
На сайте «Лавки» можно делать все то же самое, что и в приложении: искать нужные товары и бренды, смотреть категории и тематические подборки. Сайт хорошо подойдет для больших заказов, когда нужно подумать, изучить ассортимент и собрать в корзину все нужное. На нем крупнее карточки товаров, что позволяет лучше рассмотреть каждый из них и изучить состав.
Кроме того, покупая на сайте, теперь также можно копить и тратить кешбэк баллами «Плюса» и управлять доставкой посылок из «Яндекс.Маркета».
Изображение: «Яндекс.Лавка»
«Яндекс.Еда» тоже обновила свою версию для компьютеров. Теперь пользователи видят больше ресторанов и магазинов. Для тех, кто хочет попробовать новую кухню, но не знает, какое именно заведение выбрать, вверху приложения есть коллекции — тематические подборки ресторанов.
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Фото: Pexels
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