«Яндекс.Лавка» вышла на региональные рынки

«Яндекс.Лавка» была открыта в Нижнем Новгороде. Это третий город, где стал доступен сервис, после Москвы и Санкт-Петербурга. Именно с него начнется развитие компании в регионах. Об этом Rusbase сообщил представитель «Яндекс.Лавки».

В компании заявили, что жители Нижнего Новгорода смогут получать продукты, готовую еду и бытовые товары за 10-15 минут.

Первые три мини-склада «Яндекс.Лавки» открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Они будут обрабатывать заказы из близлежащих домов и офисов. Заказы по этим районам будут доставлять курьеры на велосипедах. В другие части города, где склада пока нет, заказы доставят на такси. По данным сервиса, дополнительные склады будут открыты в ближайшее время.

«Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов “Яндекса”, развитая логистика», — комментирует операционный директор «Яндекс.Лавки» Вадим Петров.

Он добавил, что по всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты. И в развитие сервиса в регионе в течение года будет проинвестировано около 100 млн рублей.

В ассортименте «Лавки» в Нижнем Новгороде много местных производителей:

молочные продукты «Княгиниское молоко», «Северная долина»,

мясные деликатесы Чернышихинского мясокомбината,

хлеб «Каравай»,

яйца из Дивеево,

мороженое «ДавАйс» и «Городецкий»,

шоколад и конфеты Сормовской кондитерской фабрики,

вода Сарова.

«Яндекс.Лавка» в Нижнем Новгороде открывается в 7:00. Последний заказ можно сделать в полночь. Также сообщается, что в первые три недели на все товары в Лавке будет действовать скидка 20%.

Фото: Unsplash