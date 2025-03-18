ФАС проверит стоимость продуктов в «Яндекс Лавке» и «Самокате»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у «Самоката» и «Яндекс Лавки» информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и продажи отдельных продуктов питания за февраль 2025 года. Об этом говорится в рассылке службы ритейлерам, которая есть у Shopper’s. Информацию изданию подтвердил менеджер одной из торговых сетей.

Всего в рассылку ФАС попали 36 ритейлеров. О проверке торговых сетей и двух онлайн-площадок регулятор сообщил на прошлой неделе. Проверка затронет 29 категорий продуктов.

Представитель «Лавки» подтвердил получение письма. Он сказал, что это первый «масштабный ценовой запрос» от ФАС. Представитель сервиса отметил, что участники Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входит «Яндекс», регулярно отчитываются перед службой об уровне цен на социально значимые товары.

В «Самокате» Shopper's не ответили.

Почему ФАС заинтересовалась онлайном? По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, раньше ФАС проверяла тех, чей бизнес зависит прежде всего от офлайн-торговли, но онлайн-игроки «когда-то должны были заинтересовать» регулятора, так как их доля в покупках продуктов питания растет.

Согласно данным «Infoline-аналитики», в 2024 году доля «Самоката» в продажах продуктов составила 0,8%, а «Яндекс Лавки» — 0,43%. В онлайн-торговле продуктами «Самокат» лидирует с оборотом 249 млрд рублей. «Самокат» также вошел в топ-10 продавцов товаров повседневного спроса (FMCG).

«Лавка» уверенно входит в топ-20 крупнейших продуктовых ритейлеров, уточнил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Вместе с маркетплейсом «Яндекс Маркет» сервис занял четвертое место в онлайн-торговле продуктами. Их суммарный оборот за прошлый год увеличился на 65,4%, до 144 млрд рублей, добавил эксперт.

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