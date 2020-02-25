Аналитики впервые оценили стоимость «Яндекс.Лавки»

Оценка сервиса по экспресс-доставке продуктов «Яндекс.Лавка» по итогам 2020 года может достигнуть $300 млн. К такому выводу пришли аналитики Sberbank CIB, пишет «Коммерсантъ».

Выручка «Яндекс.Лавки» в 2020 году составит 9,6 млрд рублей, прогнозируют аналитики. К концу года у севриса будет 250 точек, а по итогам 2022 года их число вырастет до 950.

Аналитики ожидают, что «Яндекс.Лавка» преодолеет точку безубыточности в 2022 году с показателем EBITDA в 3 млрд рублей.

Росту «Яндекс.Лавки» будет способствовать доступ к аудитории «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еды» и привлекательная и практически свободная рыночная ниша, считают эксперты.

Сервис «Яндекс.Лавка» был запущен в июне 2019 года в Москве. Он доставляет продукты повседневного спроса с собственных складов. Сейчас у компании около 80 точек в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Средний чек заказа — 700 рублей.

Аналитики ожидают, что средний чек может вырасти, если в России разрешат онлайн-торговлю алкоголем и безрецептурными лекарствами.

Прямым конкурентом «Яндекс.Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге является «Самокат» с инвестициями от группы ПИК. Другие сервисы доставки продуктов (iGooods, «СберМаркет» и SaveTime) аналитики выделяют в отдельную группу, поскольку у них нет собственных складов.

Как ранее писал Forbes, совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еду Mail.ru Group и Сбербанк планирует купить долю в «Самокате». У Сбербанка также есть СП с «Яндексом» в сфере электронной коммерции.