«Яндекс Лавка» подключила доставку из зоомагазинов

«Яндекс Лавка» добавила в приложение доставку из партнерских зоомагазинов. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, но в дальнейшем появится и в других городах, сообщили Русбейс в пресс-службе сервиса.

Партнерами стали сети «Четыре лапы» и «Бетховен». Пользователи могут заказать через «Лавку» около 5 тыс. товаров. К заказу можно также добавить продукты из «Лавки» или лекарства из аптек. Курьер привезет все товары в одном заказе.

Скорость доставки из зоомагазинов составит 15-30 минут, утверждают в «Яндексе». Курьер также может забрать заказ из пункта выдачи «Яндекс Маркета» и привезти его вместе с доставкой из «Лавки».

В 2024 году «Лавка» в пилотном режиме запустила доставку лекарств из аптек-партнеров в Москве, затем — в Петербурге. Тест оказался удачным, число таких заказов и оборот увеличились в 2,5 раза, поэтому проект масштабировали на все регионы присутствия сервиса, рассказали в компании.

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