«Открыть в себе Маска»: бывший гендиректор СК «Манго» Виктор Лавренко занялся венчурными инвестициями

Основатель и бывший гендиректор страховой компании «Манго» и вьетнамского поисковика Coc Coc Виктор Лавренко решил заняться венчурными инвестициями. Его партнерство Tryvesting VC готово финансировать технологические стартапы на сумму от $250 тыс. до $1 млн при условии следования указаниям инвестора, в том числе по расходованию средств.

Tryvesting VC базируется в США. На сайте компании менеджерам и предпринимателям предлагается «открыть в себе Илона Маска». Сделки будут заключаться в юрисдикциях, удобных для стартапов и партнеров, пояснил Forbes Виктор Лавренко.

Со своей стороны Tryvesting VC рассчитывает на 20% в будущей прибыли от инвестиций. «Например, вложил инвестор $1 млн, забрал обратно $11 млн. Прибыль $10 млн, из которых 20% — $2 млн», — отметил он.

Инвестор начинает новый проект на фоне имеющихся разногласий с менеджерами и учредителями Coc Coc. По словам аналитиков, сейчас для венчурных инвестиций весьма удачное время, так как на фоне роста ставок центробанков оценки стартапов значительно снизились.

В 2012 Виктор Лавренко и Владимир Чернышев запустили поисковик Coc Coc. На запуск проекта было потрачено около двух лет и порядка $15 млн инвестиций. Деньги пошли в первую очередь на покупку необходимого оборудования и переезд российских программистов. Лавренко покинул проект в 2017 году.

Фото на обложке: Виктор Лавренко / соцсети