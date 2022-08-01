Что ждет бизнес в августе: регистрация самозанятых через «Госуслуги», повышение комиссии по эквайрингу

В августе 2022 в России вступает в силу ряд новых законов: можно стать самозанятым через «Госуслуги», сведения о налогах могут быть предосталены третьим лицам при согласии граждан, заканчивается срок действия льготных комиссий и о других нововведениях читайте в материале RB.RU.
- С 1 августа сведения о налогах при согласии гражданин могут предоставлены третьим лицам. В этом случае передача сведений не будет считаться нарушением налоговой тайны. Свое согласие налогоплательщик может дать в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Его необходимо отправить в инспекцию в электронном виде, формат будет утвержден ФНС.
- С первого дня августа самозанятые граждане смогут встать на учет в качестве налогоплательщика на профессиональный доход через единый портал «Госуслуг». Уведомление о регистрации в качестве самозанятого или отказ придут в личный кабинет.
- С наступившего месяца расширяется список документов для контроля над иностранными налоговыми резидентами. В отношении физлиц будут передаваться ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации или пребывания и государство, налоговым резидентом которого клиент является. В отношение юрлица — наименование, адрес регистрации и государство, налоговым резидентом которого является организация.
- С 10 августа вступают в силу изменения в закон о международных компаниях. Например, стоимость обыкновенных акций одного типа организаций и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 31 августа заканчивается срок действия ограничений эквайринговых комиссий для компаний, продающий социально значимые товары.
- С конца августа заканчивается срок, в течение которого производители молочки должны были предоставить сведения в систему «Честный Знак». Также прекращаются эксперименты по маркировке пива, биологически активных добавок, парфюмерии и косметики.
Фото на обложке: Unsplash
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