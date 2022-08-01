В августе 2022 в России вступает в силу ряд новых законов: можно стать самозанятым через «Госуслуги», сведения о налогах могут быть предосталены третьим лицам при согласии граждан, заканчивается срок действия льготных комиссий и о других нововведениях читайте в материале RB.RU.

Что ждет бизнес в августе: регистрация самозанятых через «Госуслуги», повышение комиссии по эквайрингу