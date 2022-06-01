Индексация МРОТ, паспорт болельщика, контроль за оборотом оружия: какие законы вступят в силу в июне

RB рассказывает о законах, которые вступают в силу в июне. МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют, контроль за оборотом оружия усилят, штрафы за нарушение противопожарной безопасности кратно повысят и другие новости первого дня лета 2022 года.

Индексация

В России с 1 июня проиндексируют на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров.

«Увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера», – описали преимущества на сайте Госдумы.

Паспорт болельщика

В России появится паспорт болельщика. Его нужно будет предъявить при покупке билетов на спортивные мероприятия. Паспорт можно оформить на «Госуслугах», но его могут не получить те, кто нарушал общественный порядок на мероприятиях.

В самолете – без дебоша

Членов экипажа самолета наделили правом использовать специальные средства для усмирения пассажиров. Список таких средств пока не определен, его установить правительство.

Адресная соцпомощь

Граждан РФ будут информировать о том, что они претендуют на адресную социальную помощь. Им нужно будет только подать заявление на ее получение.

Противопожарные штрафы

Штрафы за нарушение пожароопасного режима в лесах увеличат в 15-20 раз для физических лиц и в 2-3 раза для юрлиц. Размер максимального штрафа составит 2 млн рублей.

Упрощенная идентификация граждан

Водительские права станут документом-идентификатором физических лиц в компаниях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Контроль за оборотом оружия

Купить охотничье ружье смогут только россияне, достигшие возраста 21 года вместо 18 лет, как было ранее. Переделка оружия, распространение информации об этом становится незаконным, также как выдача лицензии людям с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление.

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