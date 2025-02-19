Бизнес выступил против прокатных удостоверений для стримингов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал законопроект о введении прокатных удостоверений для отечественных стриминговых платформ, так как, по мнению союза, это увеличит расходы для участников рынка. Об этом говорится в заключении комиссии РСПП.
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Законопроект был внесен в Госдуму в декабре главой думского комитета по информационной политике Сергеем Боярским, сенатором Андреем Клишасом и другими. Документ предполагает, что онлайн-кинотеатры должны будут получать прокатные удостоверения по аналогии с обычными кинотеатрами.
При этом, если в размещенном на стриминговой платформе фильме или сериале будут обнаружены «материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности», то удостоверение выдано не будет, следует из законопроекта.
Что думают участники рынка? В РСПП считают, что расходы на реализацию инициативы единовременно составят 1,5–1,6 млрд рублей, а ежегодно на ее поддержание будет уходить 400–500 млн рублей. Саму идею введения прокатных удостоверений для стримингов в союзе назвали избыточной — если сейчас в год в среднем выдается 2–3 тыс. таких удостоверений, то после принятия законопроекта их число вырастет в 15–20 раз.
Представитель «Кинопоиска» в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы уже тщательно регулируются государством. В ivi сочли, что новые ограничения приведут к оттоку аудитории на нелегальные площадки, которые никто не контролирует.
Фото на обложке: Freepik
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