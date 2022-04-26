Российский суд впервые оштрафовал владельца «Википедии»

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, поддерживающий инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 3 млн рублей.
Причина — материалы с недостоверными данными о спецоперации России на Украине, пишет ТАСС.
Это первый случай привлечения Wikimedia к ответственности по статье 13.41. КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации».
Чуть позже суд оштрафовал Wikimedia еще на 2 млн рублей за неудаление «запрещенного контента».
Роскомнадзор (РКН) ранее потребовал удалить несколько материалов, связанных с событиями на Украине, в начале марта русскоязычная «Википедия» также получила уведомление о возможной блокировке.
Накануне РКН также потребовал от Wikipedia Foundation в течение 10 дней предоставить данные о посетителях сайтов www.wikipedia.org, wikipedia.org, ru.wikipedia.org и мобильного приложения «Википедия». В ведомстве заявляли, что Wikimedia Foundation попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов.
Этот закон означает, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.
Фото на обложке: Unsplash
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