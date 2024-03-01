Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Запрет рекламы VPN, страхование вкладов, рост консульских сборов: какие законы вступают в силу марте

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В марте в России вступают в силу новые законы – вводится запрет на рекламу VPN-сервисов, вырастут консульские сборы, станут доступны краткосрочные договоры ОСАГО. Рассказываем о главных нововведениях первого месяца весны.

Запрет рекламы VPN, страхование вкладов, рост консульских сборов: какие законы вступают в силу марте
  • Роскомнадзор будет вносить в реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых размещена информация о VPN-сервисах, их покупке или загрузке, способах и методах обхода блокировок и сведениях о том, как о них узнать.
  • При отзыве у банка лицензии заявление о выплате компенсации по вкладу можно будет подать онлайн через «Госуслуги» или на сайте агентства по страхованию вкладов при наличии усиленной электронной подписи. Норма вступит в силу 19 марта. 
  • Станут доступны для покупки краткосрочные договоры ОСАГО – на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее такой договор заключался минимум на один год, страховка действовала не менее трех месяцев.
  • ЦБ повысит надбавки по коэффициентам риска по ипотеке. Ипотечный кредит станет сложнее оформить закредитованным заемщикам – банк либо откажет, либо предложит высокую ставку по ипотеке.
  • Требования к маркировке винодельческой продукции ужесточат – на этикете теперь необходимо указывать вид напитка, информацию о производителе и сорте использованного в производстве винограда.
  • Вводится запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции без потребительской упаковки.
  • С 1 марта вводится обязательная маркировка сельскохозяйственных животных. Весь рогатый скот, птиц, свиней, лошадей и других животных нужно будет поставить на учет. Маркировка может быть групповой или индивидуальной в зависимости от животного.

Фото на обложке: Aleoks / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков
  2. 2 ЦБ рекомендовал банкам минимизировать участие в обороте цифровых валют
  3. 3 Минфин поддержал идею использования добытой в России криптовалюты для внешнеторговых расчетов
  4. 4 Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном послании
  5. 5 ВТБ отказался от комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2024

HomeHack

01 марта 2024

Акселератор проектов специального назначения

03 марта 2024

Акселератор Школы стартапов Skolkovo

Все ВОЗМОЖНОСТИ