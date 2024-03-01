Запрет рекламы VPN, страхование вкладов, рост консульских сборов: какие законы вступают в силу марте

Кирилл Билык
В марте в России вступают в силу новые законы – вводится запрет на рекламу VPN-сервисов, вырастут консульские сборы, станут доступны краткосрочные договоры ОСАГО. Рассказываем о главных нововведениях первого месяца весны.
Запрет рекламы VPN, страхование вкладов, рост консульских сборов: какие законы вступают в силу мартеКирилл Билык
- Роскомнадзор будет вносить в реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых размещена информация о VPN-сервисах, их покупке или загрузке, способах и методах обхода блокировок и сведениях о том, как о них узнать.
- При отзыве у банка лицензии заявление о выплате компенсации по вкладу можно будет подать онлайн через «Госуслуги» или на сайте агентства по страхованию вкладов при наличии усиленной электронной подписи. Норма вступит в силу 19 марта.
- Станут доступны для покупки краткосрочные договоры ОСАГО – на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее такой договор заключался минимум на один год, страховка действовала не менее трех месяцев.
- ЦБ повысит надбавки по коэффициентам риска по ипотеке. Ипотечный кредит станет сложнее оформить закредитованным заемщикам – банк либо откажет, либо предложит высокую ставку по ипотеке.
- Требования к маркировке винодельческой продукции ужесточат – на этикете теперь необходимо указывать вид напитка, информацию о производителе и сорте использованного в производстве винограда.
- Вводится запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции без потребительской упаковки.
- С 1 марта вводится обязательная маркировка сельскохозяйственных животных. Весь рогатый скот, птиц, свиней, лошадей и других животных нужно будет поставить на учет. Маркировка может быть групповой или индивидуальной в зависимости от животного.
Фото на обложке: Aleoks /
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