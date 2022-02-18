Экс-партнер и наследники сооснователя «Старика Хоттабыча» будут судиться за сеть магазинов Modis

Бывший совладелец сети магазинов одежды Modis Константин Мирзаянц подал иск в Лондонский международный третейский суд к наследникам своего бывшего партнера Игоря Сосина. Предприниматель пытается вернуть себе 15,14% в ритейлере.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателя, информацию подтвердил сын Сосина Антон и источник в Modis.

Константин Мирзаянц владеет Karthago Investments и Bengala Investment. В совокупности этим дум компаниями принадлежало 15,14% кипрской Modis Fashion Retail Group (MFRG), а она владеет фирмой АО «Одежда 3000» (головная структура сети Modis)

Игорь Сосин же через компанию Resen Establishment контролировал 73,95% в MFRG. В 2015 году часть акционеров, включая Мирзаянца, продали свои доли. В результате структура Сосина стала владельцем 94,2% материнской компании Modis.

Игорь Сосин также был сооснователем сети магазинов товаров для дома «Старик Хоттабыч», а также экс-партнером немецкой Obi в России. Он скончался в возрасте 55 лет в декабре 2020 года.

Константин Мирзаянц утверждает, что с Сосиным было заключено опционное соглашение, которое предусматривало возможность обратного выкупа долей. Его условия он не раскрыл. Но переговоры об этом начались еще при жизни Сосина, а после его смерти наследники отказались урегулировать спор.

По словам предпринимателя, наследники его бывшего партнера намерены продать Modis сети магазинов Gloria Jeans. Антон Сосин сообщил, что никаких переговоров не ведется, а обвинения в попытке вывести активы считает «оскорбительными». Он отказался разглашать детали судебного процесса, но заявил, что его отец был против требований Мирзаянца и считал их несправедливыми.

Эксперты опасаются, что судебный спор может отпугнуть потенциальных инвесторов. Оспаривание сделки может снизить рыночную стоимость актива и осложнить переговоры с возможными покупателями.

По собственным данным, на конец 2020 года сеть магазинов Modis включала 143 точки (сейчас — 138). По данным ЕГРЮЛ, выручка «Одежда 3000» в 2020 году составила 7,4 млрд рублей, чистая прибыль — 44,6 млн рублей.

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Фото на обложке: MODIS