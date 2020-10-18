Lay's раскритиковали за рекламу с блогером-гомофобом Володей XXL
Производитель чипсов Lay's подвергся жесткой критике после выхода рекламы с участием блогера-гомофоба Володи XXL. Раньше он заявлял, что геев нужно расстреливать. В результате Lay's удалила скандальный ролик.
Совместная реклама чипсов Lay's и «Пятерочки» была выложена в Instagram. В ролике помимо Володи XXL принял участие бывший вратарь российской сборной Игорь Акинфеев.
Вова Горяинов (Володя XXL) — блогер TikTok из Курска, оказавшийся в центре скандала в начале этого года после резких высказываний в адрес геев.
«Я бы просто расстрелял бы всех этих людей вонючих, я не понимаю, зачем они вообще живут», — заявил он.
На Lay's обрушился шквал критики.
ровно одна претензия к рекламе коллаба Lay's и Пятёрочки: что там забыл Володя XXL (не мне одной показалось, что это он)?— котыч 🐾 (@ZhenPkChu) October 2, 2020
От него за километры фонит скандалами, в которыми не раз вляпывался. Ах, да, хайповое молодёжное лицо
Одни пользователи советуют Lay's удалить свой аккаунт.
Другие заявляют, что будут покупать продукцию конкурентов.
Третьи вспомнили телеведущую Регину Тодоренко, которая также недавно оказалась в центре скандала из-за своих высказываний.
В ответ на комментарий журналиста Павла Осовцова, Lay's заявила, что PepsiCo (владеет компанией Frito-Lay, которая производит чипсы Lay's) выступает против любых форм дискриминации и считает их неприемлемыми. В компании отметили, что расстроены сложившейся ситуацией и будут разбираться в ней.
Фото: Pavlovska Yevheniia / Shutterstock
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