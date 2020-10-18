Lay's раскритиковали за рекламу с блогером-гомофобом Володей XXL

Производитель чипсов Lay's подвергся жесткой критике после выхода рекламы с участием блогера-гомофоба Володи XXL. Раньше он заявлял, что геев нужно расстреливать. В результате Lay's удалила скандальный ролик.

Совместная реклама чипсов Lay's и «Пятерочки» была выложена в Instagram. В ролике помимо Володи XXL принял участие бывший вратарь российской сборной Игорь Акинфеев.

Вова Горяинов (Володя XXL) — блогер TikTok из Курска, оказавшийся в центре скандала в начале этого года после резких высказываний в адрес геев.

«Я бы просто расстрелял бы всех этих людей вонючих, я не понимаю, зачем они вообще живут», — заявил он.

На Lay's обрушился шквал критики.

Одни пользователи советуют Lay's удалить свой аккаунт.

Другие заявляют, что будут покупать продукцию конкурентов.

Третьи вспомнили телеведущую Регину Тодоренко, которая также недавно оказалась в центре скандала из-за своих высказываний.

В ответ на комментарий журналиста Павла Осовцова, Lay's заявила, что PepsiCo (владеет компанией Frito-Lay, которая производит чипсы Lay's) выступает против любых форм дискриминации и считает их неприемлемыми. В компании отметили, что расстроены сложившейся ситуацией и будут разбираться в ней.

Фото: Pavlovska Yevheniia / Shutterstock