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Россиян на удаленке отвлекают от работы домашние дела и холодильник — опрос

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Половина россиян после отмены режима самоизоляции хочет вернуться на работу в офис. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.

Россиян на удаленке отвлекают от работы домашние дела и холодильник — опрос

Треть опрошенных после снятия ограничений хочет чередовать удаленную и офисную работу (30%). 20% респондентов ответили, что готовы и дальше работать удаленно. 

Россияне рассказали о перерывах во время удаленной работы. Треть респондентов прерывается на спортивную разминку. Другие популярные варианты: просмотр сериала, обед, просмотр YouTube, прогулки. 34% опрошенных заявили, что не отвлекаются в рабочие часы. 

Что отвлекает россиян от работы на удаленке: 

  • домашние дела — 27%;
  • родственники — 21%;
  • телевизор или интернет — 19%;
  • холодильник — 7%. 

42% респондентов отметили, что их ничего не отвлекает во время работы из дома. 

«Работа.ру» провела опрос в апреле. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Фото: Sharomka / Shutterstock

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