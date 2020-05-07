Россиян на удаленке отвлекают от работы домашние дела и холодильник — опрос

Половина россиян после отмены режима самоизоляции хочет вернуться на работу в офис. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.

Треть опрошенных после снятия ограничений хочет чередовать удаленную и офисную работу (30%). 20% респондентов ответили, что готовы и дальше работать удаленно.

Россияне рассказали о перерывах во время удаленной работы. Треть респондентов прерывается на спортивную разминку. Другие популярные варианты: просмотр сериала, обед, просмотр YouTube, прогулки. 34% опрошенных заявили, что не отвлекаются в рабочие часы.

Что отвлекает россиян от работы на удаленке:

домашние дела — 27%;

родственники — 21%;

телевизор или интернет — 19%;

холодильник — 7%.

42% респондентов отметили, что их ничего не отвлекает во время работы из дома.

«Работа.ру» провела опрос в апреле. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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